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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 00:12 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/15.30)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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