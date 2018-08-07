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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 02:53 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

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