GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde "Bayburt Buluşması" programı ile Atatürk Caddesi'nde "Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni"ne katılacak.
(Bayburt/14.00/Gümüşhane/16.30)
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