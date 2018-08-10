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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 03:39 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde "Bayburt Buluşması" programı ile Atatürk Caddesi'nde "Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni"ne katılacak.

(Bayburt/14.00/Gümüşhane/16.30)

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