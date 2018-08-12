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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 07:21 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katılacak.

(Trabzon/16.00/18.30)

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