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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 02:06 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Büyükelçiler Konferansı katılımcılarına verilecek öğle yemeğine katılacak, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak’ı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

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