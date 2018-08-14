GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katılacak.
- Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile baş başa görüşme ve heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılayı heyetini kabul edecek.
(Ankara/11.00/13.00/14.00/15.30/16.30)
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