GÜNDEM/17 Haziran 2018

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un mali kongresine katılacak, mahalle muhtarlarını ziyaret edecek.

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yağlı güreş müsabakasını izleyecek ve bayramlaşma programlarına katılacak.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan-Etimesgut STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşma programına katılacak, Altındağ STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova’da sandık başına gidecek.

- "Ailelere burada çok büyük iş düşüyor. Ebeveynler bu konuda bilinçlenmeli. Doğru anne ve baba olmak çok önemli. Çocukların her şeyden önce doğru anne ve babaya ihtiyacı var. Arkadaşlarını bir şekilde okulda, sosyal medyada veya başka yerlerde bulabiliyorlar. Ama anne ve baba bir tane. Onların da eğitimli, bilgili, bilinçli olması gerekiyor"

- "Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de gençlerin yaklaşık yüzde 20'sinin teknoloji bağımlılığı riski altında olduğu görülüyor. Bu oran, diğer bağımlılıklardan çok yüksek. Diğer bağımlılıklarla karşılaştırdığınızda, yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığına önlem alınmalı. Özellikle spor, sanat gibi alternatifler sunmamız lazım gençlere ve çocuklara"

- "Teknoloji bağımlılığının sonuçları kötü olabiliyor. Bağımlının insan ilişkileri bozuluyor, akademik başarısı düşüyor. Kişi işe gitmiyor, sağlığı bozuluyor, hijyenine dikkat etmiyor, yeterince uyumuyor. Bağımlı kişi, teknolojiden uzak kalınca öfke ve huzursuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor"

(Arif Yakıcı/İstanbul)

2- Cebimize giren "bozukluk" 250 milyon liraya dayandı

- Bu yılın ilk beş ayında tedavüle verilen 579 milyon 856 bin adet madeni parayla Türk halkının cebine 249 milyon 244 bin 540 liralık bozuk para girdi

- Türk halkının cebindeki madeni ufaklık paraların toplam değeri 2009'dan bu yana 2 milyar 591 milyon 286 bin 368 lira oldu

- Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi

( Handan Güneş/İstanbul)

3- Milyonerlerde 3,6 milyar liralık altın var

- Türkiye'deki milyoner mudilerin hesaplarında bu yılın nisan ayı itibarıyla 3,6 milyar liralık altın bulunuyor

- Gerçek kişi olan milyonerler hesaplarında 2 milyar 786 milyon liralık altın tutarken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 820 milyon lira düzeyinde

- Milyonerlerde altın hesaplarının büyük bir çoğunluğunun gerçek kişilerin hesabında tutulması dikkati çekerken, ticari ve diğer kuruluşların hesaplarında döviz mevduatının ağırlıklı olduğu görülüyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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