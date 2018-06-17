GÜNDEM/17 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan-Etimesgut STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşma programına katılacak, Altındağ STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.
(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Yenikapı'daki mitinge katılacak.
(İstanbul/ 13.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramlaşma programlarına katılacak.
(Afyonkarahisar/09.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta miting düzenleyecek.
(Tunceli/13.00/Elazığ/16.00/Tokat/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yağlı güreş müsabakasını izleyecek ve bayramlaşma programlarına katılacak.
(Düzce/12.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un mali kongresine katılacak, mahalle muhtarlarını ziyaret edecek.
(Malatya/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kazan Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova’da sandık başına gidecek.
(Tiran/Belgrad/Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün üçüncü yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.
(Isparta/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.
- Organizasyonun dördüncü gününde E Grubu'nda Kosta Rika-Sırbistan, Brezilya-İsviçre, F Grubu'nda da Almanya-Meksika karşı karşıya gelecek.
(Samara/15.00/Rostov-On-Don/21.00/Moskova/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- "Gençlerin yüzde 20'si teknoloji bağımlılığı riski altında"
- Yeşilay Genel Müdürü Yılmaz:
- "Teknoloji bağımlılığının sonuçları kötü olabiliyor. Bağımlının insan ilişkileri bozuluyor, akademik başarısı düşüyor. Kişi işe gitmiyor, sağlığı bozuluyor, hijyenine dikkat etmiyor, yeterince uyumuyor. Bağımlı kişi, teknolojiden uzak kalınca öfke ve huzursuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor"
- "Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de gençlerin yaklaşık yüzde 20'sinin teknoloji bağımlılığı riski altında olduğu görülüyor. Bu oran, diğer bağımlılıklardan çok yüksek. Diğer bağımlılıklarla karşılaştırdığınızda, yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığına önlem alınmalı. Özellikle spor, sanat gibi alternatifler sunmamız lazım gençlere ve çocuklara"
- "Ailelere burada çok büyük iş düşüyor. Ebeveynler bu konuda bilinçlenmeli. Doğru anne ve baba olmak çok önemli. Çocukların her şeyden önce doğru anne ve babaya ihtiyacı var. Arkadaşlarını bir şekilde okulda, sosyal medyada veya başka yerlerde bulabiliyorlar. Ama anne ve baba bir tane. Onların da eğitimli, bilgili, bilinçli olması gerekiyor"
(Arif Yakıcı/İstanbul)
2- Cebimize giren "bozukluk" 250 milyon liraya dayandı
- Bu yılın ilk beş ayında tedavüle verilen 579 milyon 856 bin adet madeni parayla Türk halkının cebine 249 milyon 244 bin 540 liralık bozuk para girdi
- Türk halkının cebindeki madeni ufaklık paraların toplam değeri 2009'dan bu yana 2 milyar 591 milyon 286 bin 368 lira oldu
- Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi
( Handan Güneş/İstanbul)
3- Milyonerlerde 3,6 milyar liralık altın var
- Türkiye'deki milyoner mudilerin hesaplarında bu yılın nisan ayı itibarıyla 3,6 milyar liralık altın bulunuyor
- Gerçek kişi olan milyonerler hesaplarında 2 milyar 786 milyon liralık altın tutarken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 820 milyon lira düzeyinde
- Milyonerlerde altın hesaplarının büyük bir çoğunluğunun gerçek kişilerin hesabında tutulması dikkati çekerken, ticari ve diğer kuruluşların hesaplarında döviz mevduatının ağırlıklı olduğu görülüyor
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
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