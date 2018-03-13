HABER

GÜNDEME EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:18 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İyilik Ödülleri Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı/Görüntülü)

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İç Haberler 13 Mart Gündemine Ek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa’ya 2,5 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Şanlıurfa’ya 2,5 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Canlı Yayından Kilometrelerce Öteye Ders

Canlı Yayından Kilometrelerce Öteye Ders

Seçim ittifakı teklifi Meclis'te kabul edildi!

Seçim ittifakı teklifi Meclis'te kabul edildi!

Genç mucitler kendi Drone’nunu yaptı

Genç mucitler kendi Drone’nunu yaptı

Tatvan’da okuma-yazma seferberliği

Tatvan’da okuma-yazma seferberliği

Jandarma Genel Komutanlığı'nda operasyon!

Jandarma Genel Komutanlığı'nda operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.