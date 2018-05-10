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GÜNDEME EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştayın 150. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak, Büyük Birlik Partisini ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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