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GÜNDEME EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle iftar programına katılacak.

(Ankara/20.05)

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17 Mayıs Gündeme Ek

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