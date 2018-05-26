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GÜNDEME EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- Başbakan Binali Yıldırım, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

(Erzurum/14.00)

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Valiliğin halk iftarına iştirak edecek.

(Giresun/19.54)

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26 Mayıs Gündeme Ek

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