GÜNDEME EK

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda esnaf ve iş yerlerini ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa'da "Biz Anadoluyuz" temalı iftar programına katılacak, Beyoğlu'nda teravih namazı sonrasında halka hitap edecek ve sahur programına katılacak

(İstanbul/13.40-20.33-22.17-01.00)

