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GÜNDEME EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

GÜNDEME EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belediye başkan vekillerini kabul edecek, Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek, emekliler ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00/20.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Anahtar Kelimeler:
4 Haziran EK GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan

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