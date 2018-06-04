GÜNDEME EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belediye başkan vekillerini kabul edecek, Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek, emekliler ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00/20.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

