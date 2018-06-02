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Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde konuşlandığı iddia edildi.

Gündemi sarsan iddia! ABD ordusu Sincar Dağı'nda üs kuruyor!

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li askerlerin Musul'un kuzeybatısında yer alan, stratejik konuma sahip Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etti.

"ABD ÇOK ÖNCEDEN KONUŞLANMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU"

Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

"15 ZIRLI ARAÇLA SİNCAR DAĞINA GELDİLER"

Bunun yanı sıra Irak medyasında, ABD askerlerinin dün 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler yer aldı.

Irak ve ABD'li askerlerin, dün terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

TÜRKİYE OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından örgüt geçen mart ayında bölgeden çekildiği iddiasında bulunmuş, Irak ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.

PKK'nın yanı sıra, Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Musul Sincar asker abd ordusu

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