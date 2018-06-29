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"Gündöndüler" çiçek açmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı: - "Buğdayda yaşanan olumsuzluğu çiftçimiz ayçiçeğinden telafi edecek inşallah"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'de ayçiçeği üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Tekirdağ'da ekilen tohumlar çiçek açmaya başladı.

Tekirdağ'da olgunlaşma evresine giren ve bölgede "Gündöndü" diye de adlandırılan ayçiçeği tohumları tarlaları sarıya boyayan rengiyle büyülüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla açmaya başlayan ayçiçekleri görsel şölen oluşturuyor.

Bölgede erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlaların sarıya bürünmeye başladığını söyledi.

Saygı, son günlerde etkili olan yağışın ayçiçeği verimine olumlu katkı sağlayacağını ifade ederek "Ayçiçeklerinde durum çok güzel, yağışlardan dolayı herhangi bir sıkıntı olmadı. Buğdaydan yaşanan olumsuzluğu çiftçimiz ayçiçeğinden telafi edecek inşallah. Süleymanpaşa genelinde 210 bin dekar alanda ekim yapıldı. Ayçiçeği yağış isteyen bir bitki olduğu için şimdi görünüm çok güzel." dedi.

Gündöndülerin görsel şölen oluşturduğunu aktaran Saygı, ayçiçeği tarlalarının özellikle gün doğumunda ayrı bir güzellik sunduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği büyüleyen güzellik Tekirdağ

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