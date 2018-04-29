Gündüz tarlada akşam okuryazarlık kursundalar

ÖZGÜR ALANTOR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyünde açılan kursa yaşları 60 ila 70 arasında değişen 13 kadın katılıyor.

Ev ve bahçedeki işlerini bitirdikten sonra akşam saatlerinde 3 saat süren okuma yazma kursuna katılan kadınlar, okuryazar olmak için çaba sarf ediyor.

İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazma seferberliği kapsamında ilçe genelindeki 11 kurstan birini Obruk köyünde açtıklarını söyledi.

Kursa kadınların ilgi gösterdiğini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Bu köyde insanlarımız ormancılık, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Kursiyerlerimiz işlerinden fedakarlık yaparak zaman ayırıp kurslara katılıyor. Gördüğümüz kadarıyla da oldukça gayretli ve istekliler. İnşallah kursumuz sonunda sosyal ve resmi işlerini halledecek kadar eğitimlerini alırlar."

- Kursiyerler heyecanlı

Kursiyerlerden 65 yaşındaki Bahar Karaçam da kursa severek geldiğini dile getirerek, "Çok istememe rağmen okula gidemedim. Bizim köyümüzde okul yoktu. Annem ölünce de babam, 'Ben çocuklara bakamam' dedi ve beni göndermedi. Ben de küçük kardeşlerime annelik yaptım." ifadesini kullandı.