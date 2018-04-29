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Gündüz tarlada akşam okuryazarlık kursundalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde açılan okuryazarlık kursuna katılan yaşları 60 ila 70 arasında değişen 13 kadın, gündüzleri ev işlerinin yanı sıra tarladaki işleri yapıyor, akşamları da kursa gidip okuma yazma öğreniyor - Kursiyerlerden Karaçam: - "Köyde hayvanlarımız, bahçemiz var. Bir yandan da tarlada çalışıyoruz. İşleri bitirdikten sonra okuma yazma kursuna geliyoruz"

ÖZGÜR ALANTOR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyünde açılan kursa yaşları 60 ila 70 arasında değişen 13 kadın katılıyor.

Ev ve bahçedeki işlerini bitirdikten sonra akşam saatlerinde 3 saat süren okuma yazma kursuna katılan kadınlar, okuryazar olmak için çaba sarf ediyor.

İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazma seferberliği kapsamında ilçe genelindeki 11 kurstan birini Obruk köyünde açtıklarını söyledi.

Kursa kadınların ilgi gösterdiğini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Bu köyde insanlarımız ormancılık, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Kursiyerlerimiz işlerinden fedakarlık yaparak zaman ayırıp kurslara katılıyor. Gördüğümüz kadarıyla da oldukça gayretli ve istekliler. İnşallah kursumuz sonunda sosyal ve resmi işlerini halledecek kadar eğitimlerini alırlar."

- Kursiyerler heyecanlı

Kursiyerlerden 65 yaşındaki Bahar Karaçam da kursa severek geldiğini dile getirerek, "Çok istememe rağmen okula gidemedim. Bizim köyümüzde okul yoktu. Annem ölünce de babam, 'Ben çocuklara bakamam' dedi ve beni göndermedi. Ben de küçük kardeşlerime annelik yaptım." ifadesini kullandı.

Kurs açılacağını duyunca çok mutlu olduğunu anlatan Karaçam, "Köyümüze öğretmen gelince biz de okuma yazma öğrenmek için kurslara katıldık. Köyde hayvanlarımız, bahçemiz var. Bir yandan tarlada çalışıyoruz, işleri bitirdikten sonra okuma yazma kursuna geliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Sakine Eryılmaz da çocukluğunda köylerinde okul olmadığı için okula gidemediğine işaret ederek, "Çiftçilik yapıyoruz, hayvanlarımız, bağ bahçemiz var. Patates, soğan, fasulye ekiyoruz. İşlerimizi yapıp hayvanlarımızı ahıra koyuyoruz, sonra kursa geliyoruz. Artık okuma yazmayı öğrenmeye başladık. İsmimizi yazıyoruz, imzamızı atıyoruz. Burada birbirimize yardım edip zaman zaman bilmediklerimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

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İhsangazi ilçesi kadın kursiyer KASTAMONU Okuma yazma kursu okuma-yazma seferberliği öğrenci

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