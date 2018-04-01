Güneş enerjisinden ürettiği elektriği şebekeyle satışa çıkaracak

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, oturduğu apartmanın çatısına kurduğu sistemle elektrik ihtiyacını karşılayan Ahmet Rıza Korkut (38), güneş enerjisi uzmanlığı ve danışmanlığı sertifikası alıp, şebeke kurmak için Yeşilırmak Elektrik Dağıtım'a (YEDAŞ) başvurdu. Korkut, güneş enerjisiyle elektrik üreterek, çevre sakinlerine şebeke yardımıyla satış yapmak istediğini söyledi.

Şeyhçui Mahallesi’nde yaşayan bilgisayar programcısı Ahmet Rıza Korkut, bölgede sık meydana gelen elektrik kesintileri üzerine oturduğu apartmanın çatısına kurduğu güneş enerji sistemiyle evinin günlük enerji ihtiyacını karşılamaya başladı. Korkut, güneş enerjisi uzmanlığı ve danışmanlığı sertifikası alıp, sistemi geliştirerek, şebeke kurmak için YEDAŞ'a gerekli başvuruları yaptı.

Ahmet Rıza Korkut, 15 panelle saatte 4 kilowatt elektrik üreten sistem kurduğunu belirterek, ilerleyen süreçte akülere de ihtiyaç olmayacağını anlattı. Şebekeye bağlı sistem oluşturacağını dile getiren Korkut, şöyle konuştu:

"Başvurumuz onaylanırsa, projemizi hazırlayıp, şebeke sistemine geçeceğiz. Bu şekilde sistem direk şebekeye bağlantılı olacak. Çift yönlü sayaçla üretim fazlası enerjiyi direk şebekeye basacağız ve bunu saatlik mahsuplaşma yönünde ay sonunda fazladan vermiş olduğumuz elektriğin ücretini almış olacağız. Sistem kendini 5-6 sene içerisinde amorti etmiş olacak. Güneş enerjisi artık benim için hayat standarttı olacak. Geleceğin güneşte olduğuna inanıyorum. Ülkem içinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden güneş enerjisi uzmanlığı ve danışmanlığı sertifikası aldım. Profesyonel anlamda da bu işte yer almayı düşünüyorum. Yine kendi markam için başvuruda bulundum. O da onaylandı. Markamın başvuru sonucu onaylandıktan sonra ticari olarak da güneş enerji sistemlerine atılmış olacağız. İleriki dönemlerde ise büyük güneş enerji santrallerimi de kurmayı düşünüyorum."