Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor

Güneş'in satılığa çıkardığını duyurduğu haber metni aynen şöyle:
Güneş Gazetesi’nin, Kılıçdaroğlu ailesine yönelttiği sorular hala cevapsız. Genel başkan ve kızı, milyonluk daireyi kaç paraya aldıklarını ya da herhangi bir ödeme yapıp yapmadıklarını açıklayamadı.
Kılıçdaroğlu’nun satışa çıkardığı o daireyi, değerinin çok altında bir bedelle GÜNEŞ Gazetesi aldı. CHP liderinin 1+1 olduğunu söylediği ev, 2 katı büyüklükte. Brüt 148 metrekarelik ultralüks rezidans, 3 geniş oda ve bir büyük salona sahip. Dairenin değeri de genel başkanın iddia ettiği gibi 100 bin değil, en az 250 bin dolar
Güneş Gazetesi sözünü tutuyor. Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan aldığı rezidansı gerçek değerinde satışa çıkarıyor.
Satış şartları
Birden fazla talipli çıkması halinde satış bedeli, açık artırma usulü belirlenecek.
Daireden elde edilecek gelir, şehit ailelerine bağışlanacak.
Kılıçdaroğlu da gerekli şartları karşılamak koşuluyla daireye talip olabilir.
Helal etmiyoruz
Buz Rezidans’taki dairelerde standart olarak buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın ve mikro dalga fırın yer alıyor. Ancak Zeynep Kılıçdaroğlu daireden çıkarken, tenezzül edip buzdolabı ve bulaşık makinesini de yanında götürdü.
Ne ararsan var
Buz Rezidans sakinlerinin konforu için her detay düşünülmüş.
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