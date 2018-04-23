Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin, “Bunun ötesinde senin 15 tane milletvekilin partinden ayrılıyor sözde İYİ Parti’ye geçiyor. Onların koltuklarında geçenler var mıydı onlar oturdu mu? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Bu işin çözüm yeri sandıktır. 24 Haziran’da gereken dersi alacaklardır. Önce hep ‘sandık sandık sandık’ dediler şimdi de ‘baskın seçim’ diyorlar. Siz istediniz. Şimdi niye ‘baskın seçim’ diyorsunuz? ‘Er meydanı dediniz’ buyurun meydan. Benim daha 1.5 senem vardı. 1.5 sene daha ben bu makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgiye alıştın bu işe. Tek maharetin kongreleri iyi kazanıyorsun. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun” şeklinde konuştu.

GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR? 5 Haziran 1977’de gerçekleştirilen genel seçim sonrasında Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, oy oranını %8 , milletvekili sayısını da 28 arttırmıştı. 213 milletvekiline sahip CHP grubu, bu başarısına rağmen tek başına hükûmet kuracak çoğunluğa sahip değildi. Ecevit azınlık hükûmeti olarak kurduğu 40. Türkiye Hükûmeti’ne mecliste güvenoyu alamadı. Ardından Süleyman Demirel liderliğinde Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluşan ve II. Milliyetçi Cephe olarak adlandırılan 41. Türkiye Hükûmeti’ni kurdu. 11 Aralık 1977’deki yerel seçimlerde de CHP birinci parti olarak çıkınca AP içinde eleştiriler başladı. Bülent Ecevit AP’den istifa eden 12 vekille, CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in organizasyonuyla belediyeye ait Florya’daki Güneş Moteli’nde görüştü. 12 vekile CHP’ye geçişleri karşılığında bakanlık önerilmişti. CHP lideri Ecevit bu görüşmelerde Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Hasan Korkut, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Oğuz Atalay, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt ile görüştü. 9 AP’li vekil istifa ederek hükûmetten desteklerini çekti. Onları Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ve AP’li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan takip etti.