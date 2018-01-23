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Güneş Muğlalıların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 21:02 | Son Güncelleme 7 saat önce

Muğla'da Akyaka Mahallesi sahilinde güneşli havayı fırsat bilenler, suların çekildiği yerlerde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

Güneş Muğlalıların yüzünü güldürdü

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde sıcak havayı fırsat bilenler sahilde yürüyüş yaptı.

"Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla sahil kenarlarında güneşin keyfini yaşadı. Vatandaşlar, Akyaka ve Çınar sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, güzel havada sahilde oturup güneşin keyfini çıkarttı, bazıları da çocuklarıyla dolaştı.

Gökova Körfezi'nin "cennet köşesi" diye tabir edilen ve her mevsim maviyle yeşilin bir arada olduğu Akyaka'da, bazıları da oltalarıyla balık tuttu.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla hava durumu güneş

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