Güneş Vakfı gençliğin yanında

Güneş Vakfı’nın her hafta düzenlediği geleneksel Cuma konferanslarına ek olarak Cumartesi günleri de kürsüyü gençlere bırakıyor.

Güneş Vakfı Yönetiminin aldığı karar ile gençlik konferansları düzenlenmeye başladı.

Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan toplumumuzda gençlerin her alanda yer alması gerektiğini ve gençlerin topluma verebilecekleri çok fazla şey olduğunu dile getirdi. Her hafta farklı fakültelerden gençlerin çalışma alanları ile alakalı konuları çıkıp anlatacağı konferansların ilki bugün yapıldı.

Cumartesi günü yapılan ilk konferansın konuğu “Teknoloji Bağımlılığı” konulu konuşması ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi Serhat Sakallıoğlu oldu. Sakallıoğlu, konuşmasına Teknoloji’nin SWOT analizini yaparak başladı, “Her nimetin bir külfeti vardır” diyen Sakallıoğlu “Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar var. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilir” dedi.

Teknolojik bağımlılığın tanımını yapan Sakallıoğlu, yarardan tutsaklığa giden bu süreçte çok ince bir çizgi olduğunu belirtti. Teknolojik bağımlılığın belirtilerinden bahsederken “Herhangi bir tanı kapsamında ele alınamasa da; 3 ya da 4 tanesini yaşıyorsanız kötüye kullanım, 5 ya da daha fazlasını yaşıyorsanız bağımlılıktan muzdarip olabilirsiniz” dedi.

Konuşmasına teknolojik bağımlılığın sebep olduğu sorunlarla devam eden Sakallıoğlu “Teknoloji bağımlılığının meydana getirdiği sorunları psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlar şeklinde ele alabiliriz. Teknoloji bağımlılarında en yaygın psikolojik sorunlardır. Gerçeklikten uzaklaşıp tüm yaşamlarını sanal gerçekliğe hapsetmekten kaynaklanan sorunlardır. Bu kişiler, zaman içinde tüm değer ve anlam duygularını gerçeklikten kopuk bir şekilde yaşamaya başlar. Onlar için bir olayın olması değil, internete düşmüş olması çok daha önemlidir” dedi. Teknoloji bağımlılığının oluşturduğu sosyal sorunların başında izolasyon ve yabancılaşma geliyor . İnsanlarla giderek daha az zaman geçirmeye başlayan teknoloji bağımlıları, eğitim ve iş alanında istenen başarı seviyesini yakalayamaz. Öğrenme ve motivasyon eksikliği, analitik düşünce yeteneklerini geliştirmelerini engeller. Karşılaştıkları sorunlarla mücadele yetenekleri zayıfladıkça içlerine kapanır ve yabancılaşmaya başlarlar. Özellikle de gençler arasında çok yaygın olan sosyal medya kullanımı, ağır depresyon gibi sorunları da tetikleyebiliyor” dedi.

Sakallıoğlu konuşmasının sonuna gelirken Teknoloji bir oyun değil bilgiye ulaşma aracı olarak tanımlanmalı, teknolojik gereçler zayıf aile bağları olan çocuklarda daha çok bağımlılık yapar bu sebeple aile içi iletişim arttırılmalı, aile toplantıları yapılmalı, teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini evinde öğrenen çocuğa bağımlılığın kapıları kapalı olur diyerek konuşmasını noktaladı.

Konferansın ardından, Güneş Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karcıoğlu, Serhat Sakallıoğlu’na konuşmalarından dolayı teşekkür ederek, katılım belgelerini takdim etti.