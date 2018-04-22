Güneş Vakfında “Değişen Sınav Sistemi ve Öğrencilerimiz" adlı panel düzenlendi.

Panelist Uzman Eğitimci Mustafa Nar, değişen sınav sistemi hakkında bilgiler verdi.

Nar, “Bizim kuşak ÖSS ve ÖYS ile sınava girdi. Ben son 4 sınav sistemi içerisinde en isabetli olanının eski sistem olduğuna inanlardanım. Sonra 1999’da özellikle 28 Şubat sürecinin etkisiyle bir sınav sistemi karşımıza çıktı. Örneğin türev, integral bilmeyen logaritma bilmeyen insanlar mimar mühendis oldu ve 2006 yılına kadar çok basit yüzeysel sorulan sorularla tıp fakültelerine doktor yetiştirdik. Mühendislik fakültelerine mühendisler yetiştirdik ve özellikle eğitim camiasına dâhil ettiğimiz öğretmenler sayesinde eğitimi daha da içinden çıkılmaz bir sorun haline dönüştürmeyi başardık” dedi.

Yeni sınav sistemi hakkında konuşan Nar, “ 30 Haziranda TYT (Temel Yeterlilik Testi) dediğimiz sınav ve 1 Temmuzda AYT dediğimiz sınav yapılacak ve böylece sistemin sürekliliği, öğrencilerin eğitim faaliyetlerindeki süreklilik temel amaç olarak karşımıza çıkacak. Başarılabilirse ki bunun hiç örneği olmadı ilk örneğini 30 Haziran 2018 ve 1 Temmuzunda göreceğiz, eğer sistem oturur gerçekten istenilen bir TYT ile düşünen, sorgulayan, eleştirebilen, yorumlayabilen, bir bilgiden yeni bir bilgiye ulaşabilen hayata ve her şeye sorgulayıcı bakabilen sorularla öğrencilerin niteliklerinde bir katma değer sağlayabilecek miyiz? İki alan yeterlilik testi dediğimiz test ile öğrencilerimizin lise hayatı boyunca edindikleri kazanımların gerçekten ölçülebilir, kayda değer bir seviyede olduğunu görebilirsek sistem biraz dengelenir, oturur umudu taşıyanlardanım” diye konuştu.

Uzman Eğitimci Nar, ailelerinde bu süreçte çocukların üzerinde uyguladığı baskılara değinirken, “Yanındakiyle yarışan, yanındakiyle paylaşmayı unutan bir nesil yetiştirdik, niye onu geçmeli çünkü. En ciddi sorunumuz aslında burada başlıyor çocukların iç dünyalarında kopan fırtınalar ve inanın veliler olarak, anne babalar olarak hiçbir zamanda bunu onların yaşadıkları ruh halini anlamadan belki bir ömrü tamamlamadan gideceğiz. Çünkü çocuklar ergenlik öncesi, ergenlik süreci ve ergenlik sonrası yeni bir sınava hazırlanma kaygısı ve stresi ve üstüne yüklediğimiz sorumluluklar ama hayatın kendi gerçeğinin sorumlulukları değil çocuğun olmasını istediğimiz yere yönlendirme sorumlulukları, çocuğun olmak istediği yere değil” diyerek sözlerini noktaladı.

Erzurum’u ziyarete gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, Güneş Vakfının misafiri olarak konferansa katıldı.

Konferansın ardından, Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Uzman Eğitimci Mustafa Nar’a konuşmalarından dolayı teşekkür ederek, katılım belgelerini takdim etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal’a da Güneş Vakfının düzenlemiş olduğu 4. Uluslararası Türk Şöleni Bildirileri kitabını hediye etti.