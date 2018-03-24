Güneş Vakfında “Kültür Turizmi” Konferansı

Güneş Vakfı’ tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cuma günü konferanslarının bu haftaki konuğu Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz oldu.

Almaz yapmış olduğu sunumda, Erzurum’da gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği projelerden bahsetti. Erzurum’un kültür turizminden bahseden Almaz, şu ifadeleri kullandı; “Erzurum, tarih, kültür ve medeniyet açısından son derece önemli bir ildir. Erzurum’a gelen bir tarih öğretmeni, Erzurum’da ne kadar tarihi öğretirse bir o kadar da tarihi öğrenir. Çünkü Erzurum Türk Tarihinin yaşayan kalesidir.”

Türk tarihi için bu kadar önemli bir günde beni misafir eden Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Güneş Vakfı yönetimine teşekkür eden Almaz yaptığı sunumu misafirlerin sorularını yanıtlayarak bitirdi.

Sunumun ardından Güneş Vakfı yönetimi ve Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan adına, Almaz’a katılım belgesi takdim edildi.

Nevruz Programı, Azerbaycanlı öğrencilerin Kafkas dansı ile de başladı. Ardından Türk kültür geleneğinde önemli bir yeri olan yumurta tokuşturma yarışması düzenlendi. Nevruz (Yenigün) kutlama programında Ağaç güreşi, Aşşık oyunu ve Mangala oyunu gibi geleneksel Türk sporlarının içinde bulunduğu yarışmalar düzenlendi. Düzenlenen yarışmalara Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz’ın almış olduğu başarıları damga vurdu.

Program katılımcılar tarafından, Türklerin demir dağı eriterek Ergenekon’dan çıkışlarını simgeleyen demir dövme sanatını icra etmesi ile son buldu.