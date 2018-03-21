Güneş Vakfı’ndan Nevruz Bayramı kutlama mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Nevruz Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı’nın, Türk milletinin Ergenekon’dan kurtuluşunu ve baharın gelişini müjdelediğini belirtti.

“Gece ile gündüzün eşitlendiği gün olan ve Miladi Takvime göre 21 Mart’a denk gelen Nevruz Bayramı, Türk milletine göre baharın gelişini simgelemektedir” diyen Prof. Dr. Ceylan, “Aynı ülkülere yönelmiş, ayni hayallere dalmış, birlikte gülmüş, ayni acıyı paylaşmış ve Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar büyük izler bırakmış olan Türk milleti Nevruz Bayramı’na büyük ve önemli anlamlar yüklemiştir. Rahmet pınarlarının çoğalması, toprak ananın uyanıp nimetlerini insanlığa sunması Nevruz’un gelmesi ile olmaktadır.

Doğanın canlanışı, renk çeşitliliğinin gözlerimizi kamaştırması ve dostluğun, muhabbetin sıcaklığı bu dönemde belirginlik kazanmaktadır. Aslında Nevruz, birlik ve beraberliğin gür ateşidir” diye konuştu.

Nevruz’un asırlarca Türk-İslam coğrafyasında barışa, kardeşliğe ve kucaklaşmaya işaret etttiğini anlatan Prof. Dr. Ceylan açıklamasını şöyle sürdürdü; “Balkanlardan Orta Asya’ya kadar gönüllerin coşkusu, yüreklerin heyecanı, kalplerin huzuru Türk’ün bahar bayramıyla daha da güçlenmiş ve eşsiz güzelliklerini hepimize sunmuştur. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi birbirine sımsıkı bağlanmakta dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir.

Bu dönemdeki en büyük temennimiz, baharın uyanışı ve müjdesini haber veren Nevruz’un üzerimizdeki durgunluğa son vermesi, en önemlisi de milletimizi kuşatan belaların ve felaketlerin yok olması için bizlere fırsatlar sunmasıdır.

Bizde bu duygu ve düşüncelerle baharın habercisi olan bu yeni gün münasebetiyle Nevruz Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor ve Nevruz Bayramı’nın, Milletimize huzur, mutluluk, bereket ve refah getirmesini diliyoruz.

Güneş Vakfı olarak Erzurum’da başlatmış olduğumuz “Nevruz Turizmi” sayesinde Türk Dünyası’nın parçaları olan birçok devletimiz ile yakın kültürel ilişkiler kurulmakta ve toplumlar arası gidiş-gelişler sayesinde de “Ortak Nevruz Bayramı Bilinci ve Turizmi” gelişmektedir. Kurulduğumuz günden bugüne kadar her platformda dile getirdiğimiz Nevruz Turizmi sayesinde, komşu ülkelerden çok sayıda misafir ve onur konuğu getirerek şehrimizin kültürel değerlerini tanıttık. Zaman içerisinde Valilik, Belediyeler, Üniversite ve diğer Sivil Toplum kuruluşlarının da katkısıyla Nevruz Turizmi’nin gelişmesini sağladık. Bu anlamda daha önce düzenlediğimiz Müzik Şöleni, Sergi, Konferans vb. faaliyetlerimizi genişletmek ve iki taraflı yapılacak turlar sayesinde bu tür ilişkileri üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz”

Güneş Vakfı olarak her yıl yaptıklarını gibi bu yıl da Türk Dünyası’nın ortak kültürü olan Nevruz bayramını kutlamak için tüm Erzurumluları 23 Mart 2018 Cuma günü saat 18:30’dan itibaren vakfa davet eden Prof. Dr. Ceylan, “Düzenleyeceğimiz programda günün anlam ve önemini belirtmek üzere Erzurum Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz tarafından “Erzurum Kültür ve Turizmine Bir Bakış ve Erzurum’un Nevruz (Yenigün) Kutlamaları” konulu seminer verilecektir. Ayrıca Azerbaycanlı öğrencilerimizin Kafkas dansı gösterisi, Türk kültür geleneğinde yer alan demir dövme ve yumurta tokuşturmanın yanı sıra Geleneksel Türk Sporlarımızdan Ağaç Güreşi ve Mangala oyunu gibi yarışmalarımız olacaktır.” Dedi.