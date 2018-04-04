“Güneşin Gücü” proje uygulama çalışmalarına başlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamanın yaygınlaştırılması amacıyla Malkara Çınaraltı Mahallesinde 2 milyon 300 bin TL’lik yatırım ile Toplu Damla/Yağmurlama Sulama Sistemini hayata geçirdi.

Göletteki faydalı su hacmi olan 750 bin metreküp su ile açık kanal sisteminde bin 280 dekar sulanırken, Toplu Damla/Yağmurlama Sulama Sisteminde bu alan 2 bin 595 dekara çıkarıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çınaraltı Mahallesi’ne yapılan Toplu Damla/Yağmurlama Sisteminin enerji ihtiyacına cevap verecek ölçekte 100 KWp gücünde Fotovoltaik Güneş Enerji Sisteminin kurulmasına başlandı.

Proje ile çiftçilerin dekar başına sulama maliyetleri cari fiyatlarla 80-100 TL/dekardan çok aşağılara çekilerek, karlılık oranları arttırılacak. Sonuçta sulama daha geniş alanlara ulaşarak, tarımı yapılan ürünler çeşitlenecek ve verimleri ciddi ölçüde artacak, çiftçilerin gelirleri yükselecek.

Projenin uygulanacağı alanda 5 adet araştırma çukuru açıldı ve alınan numunelerin deneyleri yaptırılarak zemin etüt raporu hazırlandı. Rapor doğrultusunda, güneş enerjisi panelleri alüminyum ve çelik taşıyıcı sistemin zemin ile bağlantısını sağlamak amacıyla 1.5 metre derinliğinde çakma kazık kullanıldı. Güneş Enerji Sistemi’nin Mayıs ayı içerisinde bitirilerek kullanıma açılmadı hedefleniyor.