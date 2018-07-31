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Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Suriyeli Türkmenlere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderilen 10 ton pirinç burada yaşayan Suriyeli Türkmenlere dağıtıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki hayırseverlerce gönderilen 10 ton pirinç yardımı, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Suriyeli Türkmenlere dağıtıldı.

İngiltere merkezli "Muslim Hands" adlı yardım kuruluşunca yürütülen çalışma kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nden toplanan 10 ton pirinç paketler halinde, Türk Kızılayı koordinesinde kamplarda bulunan Suriyeli Türkmen ailelere verildi.

Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki her Türkmen aileye 10 kilogram ağırlığındaki paketlerde pirinç dağıttıklarını söyledi.

Yardımların bunlarla sınırlı kalmayacağını dile getiren Akgündüz, "İlerleyen günlerde Suriyeli ailelerimize giyim ve gıda malzemesi de dağıtacağız. Bu ve buna benzer yardım derneklerinin yaptığı yardımlarla, hem Suriye'de hem de Türkiye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ihtiyaçlarını giderebiliyoruz. Onların mutluluğuna ortak olabiliyoruz." dedi.

Yardım gönüllüsü Seyyid Yusuf, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden getirdikleri yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Gıda dağıtımı sırasında Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Göç İdaresi Hatay il Müdürü Mustafa Cengiz Bilen de yardım gönüllüleriyle bir araya gelerek, kendilerine katkılarından ötürü teşekkür etti.

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