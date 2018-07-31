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Güney Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Rus paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi için bir süredir Güney Afrika’da bulunan 3 Rus gazetecinin öldürüldüğü bildirildi

MOSKOVA (AA) – Belgesel çekimi için Güney Afrika’da bulunan 3 Rus gazetecinin, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldükleri bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Afrika’da belgesel çeken 3 Rus gazetecinin ölü bulunduğu belirtildi.

Gazetecilerin araçlarıyla hareket halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce durdurularak öldürüldüklerinin belirtildiği haberde, ölenlerin gazeteci Orhan Cemal, kameraman Kiril Radçenko ve yapımcı Aleksandr Rastorguyev adlı Rus vatandaşları oldukları kaydedildi.

Rus medyasında yer alan iddialara göre, öldürülen gazeteciler Rus paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi için bir süredir Güney Afrika’da bulunuyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Güney Afrika’daki Rus büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduklarını belirterek, "İlk belirlemelere göre, Rus vatandaşı oldukları düşünülen üç kişinin cesedine ulaşıldı. Güney Afrika güvenlik güçleriyle temas halindeyiz." dedi.

Belgeselin yapımcılarından "Tsentra Upravlyeniya Rassledovaniyami (Araştırmalar Merkezi)" adlı şirketten yapılan açıklamada ise "Gelen haberlere inanmak istemiyoruz. Ancak, bunun artık bir hata olabileceğine dair ümidimiz kalmadı. Orhan, Kiril ve Aleksandr’ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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basın gazeteci Güney Afrika medya Rusya

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