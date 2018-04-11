Güney Afrika'da altın madeninde hırsızlık

Güney Afrika’daki bir altın madeninden 519 milyon dolar değerinde altın çalındığı bildirildi.
Harmony Altın Madenleri Şirketi Basın Sözcüsü Sihle Maake, yaptığı açıklamada, hırsızların, madenden çıkarılan altınların muhafaza edildiği kasayı bomba ile patlatarak 519 milyon dolar değerinde 12 kilo altını çaldıklarını söyledi.
Kasanın çok yüksek güvenlik önlemleri ile korunduğunu belirten Maake, ağır silahlara sahip en az 8 kişinin, güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdiklerini söyledi.
Maake, olay anında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, bölgeye sevk edilen takviye güvenlik güçlerini de etkisiz hale getiren hırsızların şirkete ait bir araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.
Yolsuzlukla Mücadele Timleri Komiseri Tlangelani Rikhotso ise hırsızların izini sürdüklerini belirterek, "Hırsızlar hakkında şu aşamada net bilgiye sahip değiliz fakat profesyonel düzeyde askeri eğitim aldıkları tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Güney Afrika’nın en büyük üçüncü kıymetli maden şirketi Harmony Altın Madenleri, yıllık 1,2 milyar dolar değerinde altın üretiyor.
Aynı madende 2015 yılında soygun girişiminde bulunan 6 kişi yakalanarak tutuklanmıştı.
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