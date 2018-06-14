Güney Afrika’da camide bıçaklı saldırı: 2 ölü

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town’da bir camide ibadet sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Bölge Polis Sözcüsü Andre Traut, yaptığı açıklamada, cemaat ile ibadet eden saldırganın bıçakla 2 kişiyi öldürdüğünü, 3 kişiyi de yaraladığını belirtti.

Traut, "Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen saldırıyı Somali uyruklu bir kişi düzenledi. Saldırının nedenini araştırıyoruz." dedi.

Saldırganın yakalandığını dile getiren Traut, “Polisin,'Teslim ol' çağrılarına karşı koyan şüpheli başından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın cesedi otopsi yapılmak için ilgili kuruma sevk edildi.” diye konuştu.

Traut, saldırıyı düzenleyenin 30 yaşlarında olduğunu belirterek, "Görgü tanıklarınn verdikleri ifadelerde saldırgan, cemaate kalacak yeri olmadığını ve camiye gelmek istediğini söylemiş. Cemaat ile ibadet ediyorken bir anda saldırmaya başlamış. Olayın detaylarını araştırıyoruz. Ayrıca camiye bomba imha ekipleri sevk edildi.” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika’da 1 ay önce başka bir camide gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirmişti.

