Güney Afrika'da camiye saldırı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'nın Durban şehrindeki camiye düzenlenen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Bölge Polis Sözcüsü Nqobile Gwala, yaptığı açıklamada, öğlen namazı sırasında kar maskeli 3 saldırganın camiyi ateşe verdiğini ve 3 kişinin boğazını kestiğini belirtti.

Gwala, saldırıya uğrayanlardan birinin hayatını kaybettiğini, diğer iki kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Gwala, itfaiye ekiplerinin bölgeye gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

