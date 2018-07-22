Güney Afrika’da cenazeden dönen minibüse silahlı saldırı

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde cenazeden dönen bir minibüse yönelik silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Polis sözcüsü Jay Naicker, yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun Şoförler Odasına kayıtlı şoförleri taşıyan bir minibüse ateş açması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan 4 yaralının durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Naicker, “Şoförler, arkadaşlarının Ematimotolo bölgesindeki cenaze töreninden dönerken ana yoldaki çalılıkların arkasından bir grup silahlı kişi yola çıkarak minibüse ateş açmış. Saldırıdan minibüsteki 17 kişiden yalnızca iki kişi hafif yaralı kurtulabildi. Hastaneye kaldırılan diğer 4 kişinin durumu kritik.” dedi.

Saldırının nedeni veya kimler tarafından yapıldığına yönelik şu an için bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren Naicker, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

