HABER

Güney Afrika’da "ikinci yılbaşı" binlerce kişinin katılımıyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 00:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde, kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen "ikinci yılbaşı" onbinlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

150 yıldır 2 Ocak günü kutlanan "ikinci yılbaşı" kutlamalarına bu yıl binlerce kişi katıldı.

Güney Afrika kültürünün bir parçası olan "ikinci yılbaşı" gününü, ataları Afrika'ya köle olarak getirilen Hint ve Malay asıllı Güney Afrikalılar ve yerli siyahiler kutluyor.

Yüzlerini boyayıp geleneksel kıyafetleri, dansları ve şarkıları ile şehir merkezinde geçit töreni düzenleyen Güney Afrikalılar bu kutlama ile kültürlerini ve kölelik tarihini unutmadıklarını dünyaya duyuruyorlar.

AA muhabirine konuşan Juvie Boy Entertainers bando takımı şefi Ikraam Van Witt, bu kutlamanın tarihlerini hatırlama konusunda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Witt "Her yıl olduğu gibi bugün de ikinci yılbaşını kutluyoruz. Atalarınız yılın ilk günü sömürgeci efendilerine hizmet etmek zorunda olduklarından dolayı yeni yılı ancak yılın ikinci günü kutlayabiliyorlardı. Bu adet o günlerden bugüne bu şekilde geldi.” dedi.

Kutlamanın ülkelerindeki en eski festivallerinden biri olduğunu vurgulayan Pensilvanyalılar bando takımı sözcüsü Sedick Soeker ise kutlamaların ırk ayrımcılığı rejiminin uygulandığı dönemlerde yasaklandığını fakat bu girişimin kutlamaları daha da yaygınlaştırdığını söyledi.

Soeker, "Atalarımız yeni yılı kutlarken kendilerini sömüren efendileri ile hem alay etmek hem de tanınmamak için yüzlerini boyar, geleneksel kıyafetler giyer ve dans ederlermiş. Bizler de bu kutlamayı aynı onlar gibi yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Güney Afrikalıların yılın her ikinci gününde kutladığı "ikinci yılbaşı", köleliğin ve ırk ayrımcılığının bitişini simgelemesinin yanı sıra yerel işçi sınıfının varlığının ve azminin kutlandığı bir gün olarak biliniyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm için yapımcısından kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.