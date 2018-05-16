Güney Afrika'da ilk teravih namazı kılındı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da Müslümanlar, ramazan hazırlıklarını tamamlayarak ilk teravih namazlarını kıldı.
Her yıl ramazan fuarının organize edildiği Cape Town'da Müslümanlar bir araya gelerek ramazan alışverişlerini yaptı.
Fuar organizatörü Şerif Abbas, AA muhabirine, her yıl organize edilen fuarın ramazan hazırlıklarının başlangıcını simgelediğini söyledi.
Abbas, "İnsanlar buradan ramazana dair alışverişlerini yaparak bir anlamda ramazan koridoruna girmiş bulunurlar. Güney Afrikalı Müslümanlar buradan yaptıkları alışverişler ile iftar ve sahurlarda geleneksel yemeklerimizi yaparlar." dedi.
⁃ Ramazan hilal gözetleme yöntemiyle belirleniyor
Ramazan ayının başlangıcının eskiden beri süre gelen "hilal gözleme" yöntemiyle belirlendiği Güney Afrika'da hilalin göründüğünü, bu yıl Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) Başkanı ilahiyatçı İrfaan Abrahams duyurdu.
Abrahams, yaptığı açıklamada, "Müslümanlar olarak Güney Afrika'ya geldiğimizden beri ramazana bu yöntemle başlıyoruz. Her yıl akşam namazı öncesinde buraya toplanıp namazımızı kıldıktan sonra ayı gözetlemeye başlarız. Bu konuda hiçbir teknolojik alet kullanmıyoruz. Ayı görünce de heyet olarak tüm Güney Afrika'ya ramazanın başladığını duyuruyoruz. Duyurunun ardından camiye geçerek teravihe kadar Kur'an okuyup zikir yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
⁃ İlk teravihte Filistin ve Suriyeliler için dua edildi
Gencinden yaşlısına her yaştan insanın camileri doldurduğu Güney Afrika'da ramazan ayının ilk teravih namazında eller Filistinliler için semaya kalktı.
Müslümanlar, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan katliamlarda şehit olanlar ve Filistin halkına dua etti.
Cape Town İslami İlimler Merkezi Camisi imamı Sayed Ridhwaan, bu yıl Filistin'de gerçekleşen katliam nedeniyle ramazana buruk girdiklerini ifade etti.
Ridhwaan, "Zulüm altında olan kardeşlerimiz için ramazan boyunca dua etmeliyiz ve duadan da öte neler yapabileceğimize bakmalıyız. Ramazan ayının enginliği ile Allah’tan savaşların bitmesini diliyoruz." diye konuştu.
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Yaklaşık 57 milyonluk nüfusa sahip Güney Afrika'da 2 milyon Müslüman yaşıyor.
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