Güney Afrika'da ilk teravih namazı kılındı

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrika'da Müslümanlar, ramazan hazırlıklarını tamamlayarak ilk teravih namazlarını kıldı.

Her yıl ramazan fuarının organize edildiği Cape Town'da Müslümanlar bir araya gelerek ramazan alışverişlerini yaptı.

Fuar organizatörü Şerif Abbas, AA muhabirine, her yıl organize edilen fuarın ramazan hazırlıklarının başlangıcını simgelediğini söyledi.

Abbas, "İnsanlar buradan ramazana dair alışverişlerini yaparak bir anlamda ramazan koridoruna girmiş bulunurlar. Güney Afrikalı Müslümanlar buradan yaptıkları alışverişler ile iftar ve sahurlarda geleneksel yemeklerimizi yaparlar." dedi.

⁃ Ramazan hilal gözetleme yöntemiyle belirleniyor

Ramazan ayının başlangıcının eskiden beri süre gelen "hilal gözleme" yöntemiyle belirlendiği Güney Afrika'da hilalin göründüğünü, bu yıl Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) Başkanı ilahiyatçı İrfaan Abrahams duyurdu.

Abrahams, yaptığı açıklamada, "Müslümanlar olarak Güney Afrika'ya geldiğimizden beri ramazana bu yöntemle başlıyoruz. Her yıl akşam namazı öncesinde buraya toplanıp namazımızı kıldıktan sonra ayı gözetlemeye başlarız. Bu konuda hiçbir teknolojik alet kullanmıyoruz. Ayı görünce de heyet olarak tüm Güney Afrika'ya ramazanın başladığını duyuruyoruz. Duyurunun ardından camiye geçerek teravihe kadar Kur'an okuyup zikir yapıyoruz." ifadelerini kullandı.