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Güney Afrika'da şoför kavgası: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da şoför kavgası: 10 ölü

Güney Afrika’nın turizm kenti Cape Town’da minibüs şoförleri arasında güzergah tartışması nedeniyle çıkan kavgada 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Western Cape Eyaleti Ulaşım ve Şöförler Derneği Başkanı Donald Grant, basına yaptığı açıklamada, güzergah tartışması sonucu şoförler arasında kavga çıktığını, kavgada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Grant, cinayetlerin aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı ve iki ruhsatsız silaha el konulduğu bildirildi.

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