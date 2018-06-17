Güney Afrika'da Türkler sandık başında

Güney Afrika'da yaşayan Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da seçime katılım oranının geçen seçimlere oranla daha yüksek olduğunu söyledi.

Büyükelçilik rezidansında bayramlaşma merasimi de gerçekleştirildiğini belirten Ülgen "Vatandaşlarımız hem bayramlaşıyor hem de oylarını kullanıyorlar. Önceki iki seçimde Güney Afrika'da toplam 346 seçmen oy kullandı. Bu seçimde ise kayıtlı seçmen sayısı bin 64. Şu ana kadar katılım oldukça yüksek. Parti temsilcilerinin de katılımıyla seçim gayet iyi bir havada gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda tüm hazırlıkların yapıldığını dile getiren Ülgen, "Seçimin ikinci tura kalması durumunda 1 Temmuz günü temsilciliğimizde tekrar sandık kurarak seçimi organize edeceğiz." dedi.

Seçmenler, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'daki büyükelçilikte kurulan sandıkta oylarını yerel saatle 09.00'dan 21.00'e kadar kullanabilecek.

