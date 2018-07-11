Güney Afrika'da uçak kazası

Güney Afrika'da, havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta en az 20 kişi yaralandı.

Ülkede faaliyet gösteren özel sağlık servisi ER24'ün sözcüsü Russel Meiring, kazada en az 20 kişinin yaralandığını söyledi.

Meiring, ülkenin "ticaret başkenti" olarak kabul edilen Pretoria yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin, "Kazada 1'i ağır olmak üzere en az 20 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı." dedi.

Havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçaktaki yolcuları kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken, Güney Afrika Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından da kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

