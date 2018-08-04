Güney Afrika'daki Osmanlı Kriket Kulübü'nden Türkiye'ye tarihi ziyaret

CAPE TOWN (AA) Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde faaliyet gösteren Osmanlı Kriket Kulübü’nün yöneticileri, takımın 136 yıllık tarihinde ilk kez bugün Türkiye ziyaretinde bulunacak. Adını Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin 150 yıl önce Güney Afrika’da açtığı ilahiyat okulundan alan Osmanlı Kriket Kulübü yöneticileri, kulübün Türkiye’deki tarihi bağlarıyla buluşmak ve Türkiye’de kriket sporunun tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla bugün yola çıktı. Kulüp yöneticileri, 5-14 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Erzurum ve Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Kulüp Başkanı Rydwaun Salie, AA muhabirine yaptığı açıklamda, kulübün bu ziyaret ile Türkiye’deki bağları ile ilk defa buluşacağına işaret etti. Salie, “Osmanlı Kriket Kulübü, 136 yıl önce bir Osmanlı alimi olan Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu. Kulüp olarak tarihimizde ilk defa Türkiye’ye giderek oradaki bağlarımız ile buluşacağız. Ebubekir Efendi'nin memleketi Erzurum’u ziyaret ederek, belediye yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Bir buçuk asra yakın ortak değerlerimiz çerçevesinde ileriye dönük bağlarımızı daha da güçlendirmek adına yapabilecek iş birliklerini konuşacağız.” dedi.

Erzurum buluşmasından sonra Ankara ve İstanbul’a geçeceklerini anlatan Salie, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye’de faaliyet gösteren kriket kulüplerinin yetkilileri ile bir araya geleceklerini kaydetti. Salie “TİKA bugüne kadar kulübümüze defalarca geldi ve çeşitli katkılarda bulundu. Bizlerde kendilerini iade-i ziyaret bağlamında Ankara’da ziyaret edeceğiz.” diye konuştu. ⁃ "Bu sporun burada tanınırlığına katkıda bulunmak istiyoruz" Osmanlı Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams ise Türkiye'de Osmanlı Kriket Kulübü'nün tanınması ve kriket sporunun daha faal hale gelmesi için İstanbul ve Ankara’daki kriket kulüplerinin yöneticileri ile görüşerek tecrübe paylaşımında bulunacaklarını aktardı. Abrahams, “Kriket, Türkiye’de çok bilinen bir spor değil fakat Güney Afrika’da ismini Türkiye’den alan 136 yıllık bir kriket kulübü var. Güney Afrika’daki bir Osmanlı takımı olarak yaklaşık bir buçuk asırlık tecrübemizi Türkiye’ye aktarmak ve bu sporun burada tanınırlığına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu bağlamda eylül ayı için Türkiye’de bir de dostluk maçı ayarlayacağız.” dedi.