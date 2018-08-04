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Güney Afrika'daki Osmanlı Kriket Kulübü'nden Türkiye'ye tarihi ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:01 | Son Güncelleme

Kulüp Başkanı Rydwaun Salie: - "Osmanlı Kriket Kulübü, 136 yıl önce bir Osmanlı alimi olan Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu" - "Kulüp olarak tarihimizde ilk defa Türkiye’ye giderek oradaki bağlarımız ile buluşacağız" - Osmanlı Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams: - "Güney Afrika’daki bir Osmanlı takımı olarak yaklaşık bir buçuk asırlık tecrübemizi Türkiye’ye aktarmak ve bu sporun burada tanınırlığına katkıda bulunmak istiyoruz"

CAPE TOWN (AA) Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde faaliyet gösteren Osmanlı Kriket Kulübü’nün yöneticileri, takımın 136 yıllık tarihinde ilk kez bugün Türkiye ziyaretinde bulunacak.

Adını Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin 150 yıl önce Güney Afrika’da açtığı ilahiyat okulundan alan Osmanlı Kriket Kulübü yöneticileri, kulübün Türkiye’deki tarihi bağlarıyla buluşmak ve Türkiye’de kriket sporunun tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla bugün yola çıktı.

Kulüp yöneticileri, 5-14 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Erzurum ve Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Kulüp Başkanı Rydwaun Salie, AA muhabirine yaptığı açıklamda, kulübün bu ziyaret ile Türkiye’deki bağları ile ilk defa buluşacağına işaret etti.

Salie, “Osmanlı Kriket Kulübü, 136 yıl önce bir Osmanlı alimi olan Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu. Kulüp olarak tarihimizde ilk defa Türkiye’ye giderek oradaki bağlarımız ile buluşacağız. Ebubekir Efendi'nin memleketi Erzurum’u ziyaret ederek, belediye yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Bir buçuk asra yakın ortak değerlerimiz çerçevesinde ileriye dönük bağlarımızı daha da güçlendirmek adına yapabilecek iş birliklerini konuşacağız.” dedi.

Erzurum buluşmasından sonra Ankara ve İstanbul’a geçeceklerini anlatan Salie, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye’de faaliyet gösteren kriket kulüplerinin yetkilileri ile bir araya geleceklerini kaydetti.

Salie “TİKA bugüne kadar kulübümüze defalarca geldi ve çeşitli katkılarda bulundu. Bizlerde kendilerini iade-i ziyaret bağlamında Ankara’da ziyaret edeceğiz.” diye konuştu.

⁃ "Bu sporun burada tanınırlığına katkıda bulunmak istiyoruz"

Osmanlı Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams ise Türkiye'de Osmanlı Kriket Kulübü'nün tanınması ve kriket sporunun daha faal hale gelmesi için İstanbul ve Ankara’daki kriket kulüplerinin yöneticileri ile görüşerek tecrübe paylaşımında bulunacaklarını aktardı.

Abrahams, “Kriket, Türkiye’de çok bilinen bir spor değil fakat Güney Afrika’da ismini Türkiye’den alan 136 yıllık bir kriket kulübü var. Güney Afrika’daki bir Osmanlı takımı olarak yaklaşık bir buçuk asırlık tecrübemizi Türkiye’ye aktarmak ve bu sporun burada tanınırlığına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu bağlamda eylül ayı için Türkiye’de bir de dostluk maçı ayarlayacağız.” dedi.

⁃ "Kulüp olarak bazı finansal sorunlarımız var"

Kulüp Mali İşler Koordinatörü Shadley Jassiem de yaptığı açıklamada, Osmanlı Kriket Kulübü'nün bazı finansal sıkıntılar yaşadığını ve bu durumun kulüp başarısında birtakım handikaplar oluşturduğunu kaydetti.

Jassiem, kulübün sınırlı bütçesine rağmen ülkede önemli başarılara imza attığını belirterek, “Osmanlı Kriket Kulübü, Güney Afrika’daki en büyük altyapı takımlarından biri. Bu başarımızdaki en önemli unsur fakat zengin takımlar başarılı oyuncularımızı alarak onlara daha fazla imkanlar sunuyor. Öte yandan kulübün diğer giderleri de var. Bu durum bizde bazı sıkıntılar meydana getiriyor. Takımımız oyuncularımızdan aldığımız aidatlar ile ayakta duruyor.” dedi.

- 1863 yılında kuruldu

Osmanlı Kriket Kulübü, Güney Afrika’daki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki mezhepsel ihtilafları çözmek üzere 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından bölgeye gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu.

Osmanlı ilahiyat okulu öğrencilerinden Abdullah Agmat’ın okulun adından esinlenerek 1882 yılında kurduğu Osmanlı Kriket Kulübü ülkedeki ilk Müslüman spor klübü olması ve apartheid (ırk ayrımı) döneminde aldığı roller bakımından Güney Afrika tarihinde önemli bir yere sahip.

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