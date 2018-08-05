Güney Afrika'daki Osmanlı Kriket Kulübü'nden Türkiye'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da faaliyet gösteren Osmanlı Kriket Kulübü'nün yöneticileri, takımın 136 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'ye ziyarete geldi.

Tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen, adını Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin 150 yıl önce Güney Afrika'da açtığı ilahiyat okulundan alan kulüp kafilesinde, Başkan Rydwaun Salie, Genel Sekreter Fareed Abrahams ile Mali İşler Koordinatörü Shadley Jassiem yer aldı.

Genel Sekreter Abrahams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün, Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından Cape Town'da 1882'de kurulduğunu söyledi. Türkiye'de de yavaş yavaş kriket oynanmaya başlandığını kaydeden Abrahams, Ebubekir Efendi'nin bu duruma katkısı olduğunu söyledi.

Ebubekir Efendi'nin doğduğu şehir olan Erzurum'a gidecek olmaktan mutluluk ve memnuniyet duyduklarını, bazı yetkililerinin kulüp yöneticilerini geçen yıl bu şehre davet ettiğini ifade eden Abrahams, öğleden sonra Erzurum'a geçeceklerini aktardı.

Abrahams, sporcuların kendileriyle Türkiye'ye gelmediğini dile getirerek, "Geçen yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Güney Afrika'ya gelmişti. Orada yaptığı ziyaretlerde kriket takımımızı Türkiye'ye dostluk maçı oynamaya davet etmişti. Eylülde inşallah sporcularımız Türkiye'ye gelerek bir maç yapacak." dedi.