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Güney Afrika'daki Türk STK'lar YEE iftarında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

Güney Afrika'daki Türk STK'lar YEE iftarında buluştu

PRETORYA (AA) - Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Güney Afrika'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya geldi.

Johannesburg YEE Koordinatörü Gökhan Kahraman programda yaptığı konuşmada, "Mübarek ramazan ayı içerisinde Johannesburg YEE çatısı altında Güney Afrika'daki Türk STK temsilcileri ile iftarda bir masa etrafında bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kahraman, "Yaklaşık 60 ülkede YEE olarak faaliyetlerde bulunmaktayız. Güney Afrika Johannesburg YEE olarak 7 yaşından 74 yaşına kadar 67 öğrencimize Türkçe eğitimi vermeye devam etmekteyiz ve Türkiyemizi güvenilir kaynaklardan ve doğru bir şekilde tanıtmak için çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

İftar programına Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, büyükelçilik çalışanları, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), Güney Afrika Milli Görüş Vakfı, The House of Wisdom Education, Hasene Derneği, Uluslararası Kardeşlik, Barış ve Ahlak Derneği (UKBA), Güney Afrika Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği gibi kuruluşların temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Yunus Emre Enstitüsü

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