Güney Afrika'dan Erdoğan’a tebrik mesajı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ndeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.
Ramaphosa, yayımladığı tebrik mesajında, yeniden seçilmesi ve cumhurbaşkanlığı görevine devam etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Güney Afrika halkı, hükümeti ve şahsı adına kutladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni dönemde başarı dileklerini ileten Ramaphosa, “Türk halkını ve Erdoğan’ı, geçirmiş olduğu başarılı seçim sürecinden dolayı kutluyor, yeni dönemde Erdoğan hükümetine başarı dileklerimi sunuyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Türkiye ile öteden beri gelen iş birliğinin yeni dönemde gelişerek devam edeceğini temin ederim.” ifadelerini kullandı.
- Güney Afrikalı Müslümanlardan Erdoğan'a tebrik
Güney Afrika’da faaliyet gösteren Awqaf Vakfı Başkanı Michael Colier de Güney Afrikalı Müslümanlar adına yayımladığı tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığı zaferin Türkiye açısından tarihi bir önem taşıdığını ve Türkiye’nin istikrarının işareti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Türkiye, darbelerle geçen kötü bir dönemi Erdoğan döneminde geride bıraktı ve yine bu dönemde demokrasiyi tüm Ortadoğu’ya örnek olacak şekilde en üst düzeyde temsil etti. Bu seçimde Türk halkı tarihi bir katılım ile geleceğine sahip çıktı. Türkiye 2017 yılı verilerine göre dünyanın gelişmiş ülkelerini de geride bırakarak tüm dünya mazlumlarına en büyük insani yardımı yapan ülke oldu. Erdoğan yönetimindeki Türkiye ve Türk halkının tüm dünya mazlumlarının yanında yer alacak olmasından dolayı Erdoğan’a her daim dualar ediyor ve başarısını tebrik ediyoruz.”
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