Güney Afrika'dan Erdoğan’a tebrik mesajı

“Türkiye, darbelerle geçen kötü bir dönemi Erdoğan döneminde geride bıraktı ve yine bu dönemde demokrasiyi tüm Ortadoğu’ya örnek olacak şekilde en üst düzeyde temsil etti. Bu seçimde Türk halkı tarihi bir katılım ile geleceğine sahip çıktı. Türkiye 2017 yılı verilerine göre dünyanın gelişmiş ülkelerini de geride bırakarak tüm dünya mazlumlarına en büyük insani yardımı yapan ülke oldu. Erdoğan yönetimindeki Türkiye ve Türk halkının tüm dünya mazlumlarının yanında yer alacak olmasından dolayı Erdoğan’a her daim dualar ediyor ve başarısını tebrik ediyoruz.”

