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Güney Afrikalı kadınlardan Suriyelilere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:37 | Son Güncelleme

Güney Afrikalı kadınlardan Suriyelilere insani yardım

Güney Afrikalı kadınlar, Türkiye'deki Suriyelilere dağıtılmak üzere bir konteyner temel yaşam malzemesi gönderdi.

Güney Afrika'da faaliyet gösteren Güney Afrika Müslüman Hukuk Konseyinin (MJC) Kadın Kolları üyeleri tarafından ülkedeki hayırseverlerden toplanan yardım malzemesi, Türkiye'deki Suriyelilere dağıtılmak üzere yola çıkarıldı.

MJC Kadın Kolları Genel Sekreteri Majidah Emandien, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru Suriyelilerin yaralarına merhem olmak umuduyla bu yardımları topladıklarını söyledi.

Türkiye'deki Suriyelilere daha önce de insani yardım gönderdiklerini belirten Emandien, "Daha önce de yardımlar toplandı ve gönderildi. Bizler de dağıtımda bizzat yer aldık. Mülteci kamplarında, savaşta ailelerini kaybetmiş yardıma muhtaç kadınlar ve en temel ihtiyaçlarından yoksun çocuklar, bebekler gördük. Çoğu babalarını ve kocalarını savaşta kaybetmiş. Biz de kadınlar olarak bir görev anlayışı ile oradaki mültecilere yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Emandien, kamplardaki mültecilerin en önemli ihtiyaçlarından birinin moral olduğunu dile getirerek, "Oradaki insanlar bizleri yanlarında görmek ve dünyanın kendilerini unutmadığını bilmek istiyorlar. Bu yardımlar, hayatlarında sadece savaş olmadığını ve yalnız olmadıklarını hissettirmesi açısından çok önemli. Tüm dünyanın oradaki mazlum insanlara en azından dua etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

MJC Başkan Yardımcısı ilahiyatçı Riaad Fataar da Güney Afrikalı kadınların bu yardımlarla Güney Afrika sınırını Türkiye'ye taşıdıklarını söyledi.

Fataar, "Oradaki mazlumlar 'Dünya nerede' diye yardım isterken bu yardımları yapabilmemiz bizim için çok önemli bir görev çünkü bu bize dinimizin emridir. Güney Afrikalılar dünyanın neresi olursa olsun mazlumların çığlıklarına her zaman kulak veriyor. Bugün bu yardımlarla da din kardeşliği bilinci ile Suriyeli mültecilerin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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