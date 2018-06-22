Güney Afrikalı Müslümanlardan Erdoğan için dua çağrısı

Güney Afrika'da faaliyet gösteren Awqaf Vakfı, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için tüm mazlumlardan ve Müslümanlardan dua etmeleri çağrısında bulundu.

Awqaf Vakfı Başkanı Michael Colier, vakfın yayımladığı bildiri hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın dünya genelinde Müslümanların yaşadığı sorunlara karşı güçlü şekilde karşılık veren tek lider olduğunu belirtti.

Colier, "Milyonlarca mazlumun sesini dünya gündemine taşıması onlara umut verdi ve veriyor. Bu bakımdan, Türkiye’yi yakından takip ediyor ve Erdoğan’ın iktidarda kalması için ona dua ediyoruz.” dedi.

Müslüman kanaat önderlerinin Türkiye’yi yakından takip ettiğini dile getiren Colier, Erdoğan’ın seçimi kazanmasının bölgeye istikrar getireceğini vurguladı.

Colier, "Türkiye tarihinde demokrasi süreci Erdoğan döneminde en üst düzeyde yaşandı. Öncesinde insanlar özgürce politika yapamıyor, hatta dinini bile özgürce yaşayamıyordu. Türkiye’nin o zamanlardan bu zamana gelmiş olduğu durum bizleri çok mutlu ediyor.” diye konuştu.