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Güney Afrikalı Müslümanlardan Erdoğan'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:15 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da faaliyet gösteren Al Kaaf İnsan Hakları Merkezi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilebilmesi için tüm müslümanlara dua çağrısında bulundu

Güney Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek çağrısı yapıldı.

Güney Afrika’da faaliyet gösteren Al Kaaf İnsan Hakları Merkezi tarafından yayınlanan bildiride, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilebilmesi için tüm Müslümanlara dua çağrısında bulunuldu.

24 Haziran seçimlerinin tarihi öneme sahip olduğunun vurgulandığı bildiride, “Türkiye içindeki bazı unsurların küresel güçlerle birleşerek Türkiye ve Erdoğan’ı yok etmek için birleştiği bu zaman dilimimde en azından dua ederek veya sadaka vererek tüm Müslümanların yararı için Türkiye’ye destek olmalıyız.” ifadelerine yer verildi.

Al Kaaf İnsan Hakları Merkezi Başkanı Anwah Nagia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki Müslümanların yaşadığı krizlerin çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman öncü rol aldığı için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Müslümanların küresel ölçekteki sorunlarına Erdoğan’ın cesurca omuz verdiği için desteklenmesi gerektiğini ifade eden Nagia, “Savaştan kaçan milyonlarca mülteciye terör tehdidine rağmen ülkesini açtı. Bu yaklaşımı uygar olduğunu iddia eden ülkelerin hiçbirinden görmedik. En büyük yaralarımızdan biri olan Filistin meselesine karşı olan cesurca yaklaşımını hiçbir Müslüman liderden göremedik. Bu bağlamda biz Erdoğan'ı İslam alemi için bir fırsat olarak görüyor ve tüm ümmeti dua etmeye ve Türk halkını onu desteklemeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu terör tehdidinin dış güçler tarafından desteklendiğini ve ülkenin çok hayati bir darbe tehlikesi atlattığını anlatan Nagia “Türkiye İslam dünyasının sorunlarının yanında çok net bir duruş sergilerken, diğer taraftan Türkiye karşıtı olan PKK ve onlarca insanı katlederek darbe girişiminde bulunan FETÖ Amerika tarafından korunuyor. İnsanlar bunu göz önüne alarak tercihlerini belirlemelidir.” dedi.

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