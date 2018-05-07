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Güney Afrikalılar Türk el sanatlarını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

Johannesburg YEE Program Direktörü Yiğit: - "YEE'de eğitim alan Güney Afrikalı öğrenciler, eserleriyle Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulundu"

Güney Afrika Yunus Emre Enstitüsü (YEE) öğrencileri, Johannesburg'daki alışveriş festivalinde Türk el sanatlarını ve Türkiye'yi tanıttı.

Johannesburg YEE Program Direktörü Abdülaziz Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu festival, Güney Afrika’da düzenlenen en kalabalık festivallerden biri. YEE'de eğitim alan Güney Afrikalı öğrenciler, eserleriyle Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Yiğit, "Festivalde Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz gibi değerlerimizin kostümleri çok büyük ilgi gördü. YEE vasıtasıyla Güney Afrikalılara Türkçemizi ve kültürümüzü doğru bir şekilde tanıtıyoruz." dedi.

Kaligrafi sanatçısı Refik Çarıkçı da yoğun geçen bir çalışma döneminin meyvelerini topladıklarını ifade ederek “Kültürümüze ait sanatları, Güney Afrikalıların eliyle tanıtmak ayrıca önem taşıyor. Güzel sanatlarımızın kendi vatandaşları tarafından icra edildiğini gören Güney Afrikalılar, kurslarımıza daha yakın ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Johannesburg YEE tarafından açılan kaligrafi ve ebru sanatları kurslarında eğitim alan öğrencilerin çalışmaları, festivalde büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında davetlilere Türk mutfağına ait lezzetler de sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Türk El Sanatları Yunus Eemre Enstitüsü

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