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Güney Aral'da tuzluluk oranı okyanuslardaki ortalamanın 4 katı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Güney Aral'da tuzluluk oranı okyanuslardaki ortalamanın 4 katı

Kazakistan Ulusal Coğrafya Birliği Uluslararası ve Bilimsel Projeler Departman Müdürü Nurjan Algaşov, Güney Aral Gölü'ndeki (Büyük Göl) tuzluluk oranının okyanusların ortalama tuzluluk oranından 4 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Algaşov, düzenlediği basın toplantıda, 10-29 Mayıs tarihlerinde Aral bölgesinde yaptıkları bilimsel araştırma gezisi kapsamında Kuzey Aral ve Güney Aral'dan aldıkları su örneklerinin laboratuvarda incelendiğini ve tuzluluk oranının 3,5 ila 130 promil arasında belirlendiğini kaydetti.

Kuzey Aral’ın bazı yerlerinde tuzluluk oranının Güney Aral’a göre 10 kat az olduğunu dile getiren Algaşov, “Güney Aral’da tespit edilen 130 promil, okyanuslarının ortalama tuzluluk oranından dört kat fazladır.” dedi.

Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral, Sovyetler döneminde Ceyhun (Amuderya) ve Seyhun (Sırderya) nehir sularının plansız kullanılması sonucu yüzde 90 oranında kurumuş ve gölcüklere bölünmüştü.

Sovyetler Birliği döneminde toplam balık üretiminin yüzde 13'ünü sağlayan gölün kuruması, balık üretiminin tamamen yok olmasına ve bölgenin sosyal ve ekonomik durumunun kötüleşmesine yol açmıştı. Gölün kuruması sonucu oluşan kumlu ve tuzlu çöl, bölgede solunum, dolaşım ve metabolizma hastalıklarına yol açıyor.

Aral'ı yeniden canlandırmak için 1993'te Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında kurulan Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu (İFAS), 25 yıldır gölün çevreye ve bölge halkına olumsuz etkilerini gidermeye çalışıyor.

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Aral kazakistan tuzluluk oranı

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