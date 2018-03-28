Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Güney Ege ve Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Güney Ege açıklarında perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Akdeniz'de de yarın rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Akdeniz'de perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirecek.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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