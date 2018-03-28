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Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:49 | Son Güncelleme

Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Güney Ege ve Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Güney Ege açıklarında perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Akdeniz'de de yarın rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Akdeniz'de perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Ege ve Akdeniz hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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