Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Güney Ege ve Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Güney Ege açıklarında perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Akdeniz'de de yarın rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Akdeniz'de perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.