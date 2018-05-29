Güney Gaz Koridoru açıldı

Güney Gaz Koridoru projesine 40 milyar dolardan fazla sermaye yatırıldığını ve tüm ortaklara büyük fayda sağlayacağını aktaran Aliyev, "2.6 trilyon onaylanmış doğalgaz rezervimiz var. Fakat bu rakamın daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Biz Avrupa'ya daha fazla doğalgaz satmak istiyoruz. Avrupa bizim için en verimli bir pazar. Güney Gaz Koridoru, Avrupa’nın enerji haritasını yeniden kuran hattır. Bu projede tüm katılımcıların çıkar dengesi korunmuştur." diye konuştu.

Projenin geniş bölgesel işbirliği sayesinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Aliyev, projenin Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’nın ortaklığı ile hayata geçirildiğini, daha sonra Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ’ın da projeye katılacağını söyledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı okundu

Törende, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türkiye ve Avrupa'nın diğer ülkelerine Azerbaycan gazını ulaştıracak TANAP'a ilk gazı verecek terminalin ve Güney Gaz Koridoru'nun açılışı münasebetiyle düzenlenen bu törenin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Gerek Azerbaycan ile ikili, gerekse bölgesel iş birliği bakımından örnek bir proje olan TANAP'ın tamamlanmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Geçmişte başarıyla hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis Erzurum Boru hatları ve son olarak ulaştırma alanında Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan sonra TANAP da bölgenin kaderinin değiştirecek işbirliğimizin bir başka meyvesidir. Birlikte attığımız adımlar bu tarihi projenin hızlı ve sorunsuz tamamlanmasında önemli rol oynamıştır. Bundan sonraki süreçte Avrupa’ya yeni bir kaynaktan gaz akışını mümkün kılacak Güney Gaz Koridoru'nun diğer projelerinin de zamanında tamamlanması önem taşıyor. Bugün TANAP'a ilk gazın verilmesinin ardından 12 Haziran’da Eskişehir’de büyük bir törenle hattın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere sizleri de Eskişehir’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. TANAP’ın başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ve mesajların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Aliyev'in vanasını açtığı Güney Gaz Koridoru ile Azerbaycan'ın en büyük doğalgaz yatağı olan Şahdeniz 2'den çıkarılacak doğalgazın Türkiye ve Avrupa'ya iletilmesi süreci başlatıldı.

