Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yangın

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin batı bölgesinde bulunan Pirgo köyü ve civar köylerde başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Rum yönetimi, 50 itfaiye aracı, helikopter ve iş makinaları ile yangına müdahale ederken, havanın kararması ve rüzgarın da etkisiyle yangın ilerlediği belirtildi.

Rum yönetiminin destek istediği İsrail'in sabah saatlerinde üç yangın söndürme uçağı göndereceği öğrenildi.

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise yangının KKTC topraklarına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye asker, polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin sevk edilerek tedbir alındığı bildirildi.

