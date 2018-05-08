HABER

Güney Kıbrıs Rum yönetimi-Yunanistan-İsrail Üçlü Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Rum yönetimi lideri Anastasiadis, Yunanistan BaşbakanıÇipras ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Lefkoşa'da bir araya geldi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in ev sahipliğinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yüksek düzeyli iş birliği üçlü zirvesi Lefkoşa'da düzenlendi.

Rum Başkanlık Sarayı'ndaki zirvenin ardından üç lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Rum lider Anastasiadis, üç ülke arasında barış ve güvenlik için ortak bir vizyon olduğunu söyledi.

Zirvenin çok önemli bir jeopolitik değere sahip olduğunu dikkati çeken Anastasiadis, üç ülke arasında iş birliklerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Çipras ve Netanyahu’yu Kıbrıs sorunu konusundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini dile getiren Rum lider, Rum kesiminin Kıbrıslı Türklerle görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Rum lider, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi (East Med) konusunda üç ülke arasında iş birliğinin önemine değinerek, bunun hem ülkeleri hem de bölgenin refahı için hayati değere sahip olduğunu bildirdi.

- Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı

Yunanistan Başbakanı Çipras da East Med projesinin gerek enerji gerekse jeopolitik açıdan çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu konudaki anlaşmanın 2018 yılı içerisinde imzalanacağını açıkladı.

Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyduğunu anlatan Çipras, Filistin meselesinin çözümünde ise Amerika'nın insiyatifinin çözüm için temel oluşturması ümidini dile getirdi.

Çipras, Türkiye ile ilişkilere değinerek, uluslararası anlaşmalar temelinde komşuların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'ın balistik deneyimleri konusunda endişelerini aktardığını söyleyen Çipras, İran ile ilgili nükleer anlaşmasının iptalinin bölgede istikrarsızlığa yol açabileceğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a, İran’ın tehditlerine karşı İsrail’e destek olmaları çağrısında bulundu.

Netanyahu, İran’ın Akdeniz’e ulaşması halinde nükleer denizaltı altyapısı kuracağını iddia etti.

Skandal karar! Darbeci askere sahip çıktılarSkandal karar! Darbeci askere sahip çıktılar
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attıAhmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Trump'tan flaş İran kararıTrump'tan flaş İran kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu KKTC Rum kesiminin Kıbrıslı Türklerle görüşme Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir öğrenci servisi köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir öğrenci servisi köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.