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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'den doğalgaz zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan ve İsrail, Akdeniz'de ortak doğalgaz hattı kurulmasıyla ilgili yarın bir araya gelecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'den doğalgaz zirvesi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan ve İsrail, Akdeniz'de ortak doğalgaz hattı kurulmasıyla ilgili yarın bir araya gelecek. Zirveye ev sahipliği yapacak Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun görüşmeler sonunda üçlü anlaşmalar ve karşılıklı anlayış memorandumları imzalayacağı ileri sürüldü.
Zirve ile ilgili konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, bu iş birliğiyle Türkiye’nin politikasına karşılık verdiklerini söyledi. Güney Kıbrıs'a yapağı ziyareti önemli olarak değerlendiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise ziyarette İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan ortak doğal gaz boru hattının kurulması gibi bir dizi konunun ele alınacağını belirtti. İsrail'in Rum tarafı büyükelçisi Shmuel Ravel ise "Yapılacak zirvede halklar arasında daha güçlü köprüler kurulması ve uzun zamandan beri var olan ortaklığımızın yeni bir düzeye taşınması üzerinde durulacak" dedi.
İSTİKRARSIZLIK GETİRİR
Yarınki zirveyi değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise "Türkiye'ye karşı bir enerji bloğu kurmak amaçlanıyor" dedi. Üç ülkenin adımını istikrarsızlık olarak değerlendiren Prof. Dr. Hasgüler, "Yapılan zirve ile Kıbrıs'taki sorunun uyuşmazlığı artıyor. Türkiye'yi ve Kıbrıslı Türkleri çözüm siyasetinden uzaklaştırmak istiyorlar" diye konuştu. Akdeniz'de enerji arayan şirketleri de uyaran Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Türkiye'siz bir sürecin istikrarlı olmayacağını kaydetti.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci de İsrail, Yunanistan ve Rumların Türkiye'ye karşı birleştiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kahveci, "Üç ülke de, Türkiye'nin Akdeniz'de enerji köprüsü olma rolünü çalmaya yönelik bir girişim içerisinde" dedi.

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